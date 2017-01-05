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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Посетителей ТРЦ «Планета» эвакуировали из-за угрозы возгорания

Главная Происшествия
Красноярск
12:03 5 Января 2017
пожары, курьезы, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске эвакуировали посетителей ТРЦ «Планета», сообщили очевидцы случившегося. Инцидент произошел среду, 4 января, около 22:30.

Посетители кинотеатра «Киномакс» рассказали, что им не удалось досмотреть до конца фильм — их эвакуировали, пояснив, что это необходимо «по техническим причинам».  Точную причину происходящего на месте посетителям не сообщили.

В пресс-службе ГУ МЧС уточнили, что по их данным, пожара в «Планете» не было и тревога была ложной. В администрации кинотеатра заявили, что поступил сигнал о ложной тревоге — один из посетителей  нажал на кнопку пожарной сигнализации.

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