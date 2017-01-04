В одном из гаражных боксов Красноярска обнаружили пять тонн контрафактного алкоголя

Незаконную точку по производству фальсификата обнаружили в Красноярске сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. С помощью оперативных мероприятий правоохранители пресекли продажу более пяти тонн контрафактной алкогольной продукции.

Цех по производству фальсификата находился в гаражном боксе в Советском районе и принадлежал 38-летнему жителю города. Сотрудники полиции во время осмотра гаража обнаружили емкости со спиртом, пустые виноводочные бутылки, этикетки и федеральные специальные марки акцизного сбора с признаками подделки.

Полицейские также обнаружили еще три гаражных бокса в Советском и Ленинском районах, в которых хранилась готовая для продажи алкогольная продукция. Весь изъятый алкоголь направили на экспертизу.

На 38-летнего владельца гаража, где была найдена контрафактная алкогольная продукция, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 уголовного кодекса России «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо федеральных специальных марок». Санкция этой статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.