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Сибирское агентство новостей
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Красноярка выпала из окна пятого этажа и осталась жива

Главная Происшествия
Красноярск
11:26 3 Января 2017
спасатели, скорая, красноярск, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на ул. 9 Мая молодая девушка выпала из окна многоэтажки. Она приземлилась на бетонный козырек, но осталась жива. Инцидент произошел в понедельник, 2 января. Соответствующая информация появилась в ежедневной сводке КГКУ «Спасатель». 

«Выезд по сообщению диспетчера службы «03», на козырёк здания упала женщина, требуется помощь. Выполнены высотные работы, снята с козырька здания», - говорится в сообщении ведомства. 

Травмы потерпевшей при падении с пятого этажа оказались несмертельными. После того, как девушку сняли с козырька, ее передали врачам скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали в больницу. По словам очевидцев, на вид ей было около 18-20 лет. Другие обстоятельства происшествия пока выясняются. 

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