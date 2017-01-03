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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Двое взрослых и ребенок погибли в лобовом ДТП на трассе М-53

Главная Происшествия
Красноярск
10:09 3 Января 2017
происшествия, авария, дтп, погибшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Манском районе Красноярского края на трассе М-53 «Байкал» столкнулись автомобили Mazda CX-7 и Mitsubishi. Лобовое ДТП произошло в понедельник, 2 января. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД. 

По предварительным данным, иномарка Mazda ехала со стороны Канска в сторону Красноярска. В районе деревни Сергеевка автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Mitsubishi. 

«В результате происшествия погибли водитель и пассажир Mitsubishi, а также 2-летний ребенок, который находился на заднем сидении автомобиля», - сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, в иномарке Mitsubish на момент аварии находились еще двое детей. Об их судьбе пока ничего не известно.

Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники ГИБДД и спасатели. Другие подробности ДТП выясняются. 

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