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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Висящий на проводах манекен напугал красноярцев

Главная Происшествия
Красноярск
18:10 2 Января 2017
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске неизвестные подвесили на кабельных линиях над дорогой манекен. Инцидент произошел днем  2 января на ул. Щорса в районе пересечения с ул. Пионерской правды. Фотографии были опубликованы горожанами в социальных сетях.

В дежурную часть МЧС жители звонили со словами «требуется снять пострадавшего человека». Сотрудники оперативных служб отцепили «куклу» от проводов и спустили на землю.

Манекен висел на высоте 10-этажного дома. Как он туда попал, неизвестно, очевидцы предположили, что его на крюке спустили по проводам с крыши близлежащего дома.

Фото: vk.com/ghest_krsk24

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