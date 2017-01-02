Висящий на проводах манекен напугал красноярцев

В Красноярске неизвестные подвесили на кабельных линиях над дорогой манекен. Инцидент произошел днем 2 января на ул. Щорса в районе пересечения с ул. Пионерской правды. Фотографии были опубликованы горожанами в социальных сетях.

В дежурную часть МЧС жители звонили со словами «требуется снять пострадавшего человека». Сотрудники оперативных служб отцепили «куклу» от проводов и спустили на землю.

Манекен висел на высоте 10-этажного дома. Как он туда попал, неизвестно, очевидцы предположили, что его на крюке спустили по проводам с крыши близлежащего дома.

Фото: vk.com/ghest_krsk24