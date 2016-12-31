В Красноярске водитель без прав разбил машину о столб и погиб

В Кировском районе Красноярска водитель врезался в столб и погиб. Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в минувшую пятницу, 30 декабря, на ул. Новая в направлении в сторону ул. Мичурина.

Водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением. От удара находившийся за рулем мужчина погиб еще до прибытия помощи.

На кадрах, попавших на камеры видеонаблюдения, видно, что двигается автомобиль на большой скорости, но позднее его заносит и он врезается в столб.

Как оказалось, у него никогда не было прав, в автошколе он никогда не обучался, а машина, предположительно, принадлежала родственнику.

Фото и видео kraschp