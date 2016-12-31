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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске водитель без прав разбил машину о столб и погиб

Главная Происшествия
Красноярск
13:53 31 Декабря 2016
общество, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Кировском районе Красноярска водитель врезался в столб и погиб. Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Авария произошла в минувшую пятницу, 30 декабря, на ул. Новая в направлении в сторону ул. Мичурина.

Водитель автомобиля Toyota Carina не справился с управлением. От удара находившийся за рулем мужчина погиб еще до прибытия помощи.

На кадрах, попавших на камеры видеонаблюдения, видно, что двигается автомобиль на большой скорости, но позднее его заносит и он врезается в столб.

Как оказалось, у него никогда не было прав, в автошколе он никогда не обучался, а машина, предположительно, принадлежала родственнику.

В Красноярске водитель без прав разбил машину о столб и погиб

Фото и видео kraschp

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