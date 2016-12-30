Директора спорткомплекса в Ачинске отстранили из-за незаконной премии

В Ачинске директора спорткомплекса «Олимп» подозревают в присвоении денег учреждения. Мужчина незаконно перечислил себе премию в размере 32 тыс. рублей. За это мужчину уволили, а также завели на него уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону.

Следователи выяснили, что в марте 2016 года руководитель спорткомплекса, не имея никаких полномочий, начислил себе премию. Это было выявлено после проверки финансово-хозяйственной деятельности организации.

«Похищенными деньгами подозреваемый распорядился по своему усмотрению. В данное время от занимаемой должности подозреваемый освобожден», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на бывшего директора завели уголовное дело по статье «Присвоение». Расследование дела продолжается.