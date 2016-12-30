Первый случай отравления «Боярышником» зафиксирован в Красноярском крае

В Канске госпитализировали первого в Красноярском крае человека, который отравился суррогатным лосьоном «Боярышник». Жертвой контрафактного косметического средства стал 33-летний мужчина. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на заместителя главного врача Канской межрайонной больницы Анатолия Татаринова.

Сам пострадавший сообщил журналистам, что он употреблял лосьон целую неделю. Затем мужчине резко стало плохо и его в тяжелом состоянии госпитализировали. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и спасли ему жизнь. Сейчас его состоянии после отравления метиловым спиртом оценивается как стабильно тяжелое.

Напомним, в Иркутске от отравления «Боярышником», по последним данным, пострадали 123 человека, 76 из них скончались. В Иркутской области введен режим ЧС. По всей России установлен запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.