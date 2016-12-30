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Сибирское агентство новостей
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В аварии под Богучанами погибли двое взрослых и ребенок

Главная Происшествия
Красноярск
11:46 30 Декабря 2016
происшествия, авария, дтп
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На трассе в Богучанском районе в лобовом ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля Nissan Primera. Иномарка лоб в лоб столкнулась с грузовиком. Авария произошла в четверг, 29 декабря. Информацию о происшествии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным ведомства, иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с большегрузом, везущим полуприцеп. От лобового удара на месте погибли 52-летний водитель автомобиля Nissan Primera, а также две пассажирки — 33 и 13 лет. Все находящиеся в машине люди скончались до приезда медиков.

Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники полиции. В настоящее время инспекторы ДПС выясняют все обстоятельства трагедии.

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