На улице Свердловской джип сбил ребенка

В Красноярске на ул. Свердловской иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел в четверг, 29 декабря. Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Предварительно установлено, что ребенка сбила иномарка BMW X6. Пол и возраст школьника пока неизвестен. Пострадавшего доставили в больницу до приезда инспекторов ДПС. По словам очевидцев, в аварии пострадала девочка, которой на вид было около 8 лет.

«Там вся улица один сплошной пешеходный переход. Кто пойдёт за 150 метров до «пешеходника», когда надо перейти всего 6 метров?», — написал один из местных жителей.

Добавим, что на месте аварии в настоящее время работают полицейские. Другие обстоятельства аварии пока выясняются.

Фото: ЧП Красноярск