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Сибирское агентство новостей
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На улице Свердловской джип сбил ребенка

Главная Происшествия
Красноярск
15:58 29 Декабря 2016
дтп, авария, происшествия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске на ул. Свердловской иномарка сбила ребенка, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел в четверг, 29 декабря. Информацию об аварии подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

Предварительно установлено, что ребенка сбила иномарка BMW X6. Пол и возраст школьника пока неизвестен. Пострадавшего доставили в больницу до приезда инспекторов ДПС. По словам очевидцев, в аварии пострадала девочка, которой на вид было около 8 лет.

«Там вся улица один сплошной пешеходный переход. Кто пойдёт за 150 метров до «пешеходника», когда надо перейти всего 6 метров?», — написал один из местных жителей.

Добавим, что на месте аварии в настоящее время работают полицейские. Другие обстоятельства аварии пока выясняются. 

На улице Свердловской джип сбил ребенка

Фото: ЧП Красноярск

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