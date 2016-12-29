Подрядчика из Норильска осудили за мошенничество с городской елкой

В Норильске местного предпринимателя осудили на 4 года тюрьмы условно за махинации с городской новогодней елкой. Мужчина завысил стоимость дерева на 2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Еще летом 2015 года подрядчик выиграл аукцион по оформлению территории Норильска к Новому году. Пользуясь своим служебным положением, гендиректор фирмы предоставил расчетный документ, содержащий ложные данные.

Мужчина приобрел альпийскую ель за 1,319 млн рублей и организовал ее доставку в Норильск за 114,370 тыс. рублей, а организатору торгов предоставил уже завышенные данные. Таким образом ему удалось похитить из бюджета около 2 млн рублей.

Суд признал ранее судимого предпринимателя виновным и назначил ему условное наказание с испытательным сроком 3 года.