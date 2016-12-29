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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Пенсионерка обменяла 900 тысяч рублей на купюры «Банка приколов»

Главная Происшествия
Красноярск
13:39 29 Декабря 2016
деньги, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярске пенсионерка стала жертвой мошенников, которые в обмен на ее 900 тыс. руб. подсунули ей вместо пачки евро обычную бумагу. Об этом рассказали в пресс-службе полиции.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 24 декабря. На улице к 72-летней женщине подошли двое мужчин и убедили ее поменять имеющиеся у них евро на рубли. Женщина села в машину к незнакомцам, доехала вместе с ними до отделения банка, где сняла со своего счета почти 900 тыс. руб. и отдала их мошенникам.

Позже она обнаружила, что в пачке, которую ей передали мужчины, вместо иностранной валюты — фрагменты бумаги, а сверху и снизу пачки — банкноты «Банка приколов».

Красноярская полиция предупреждает об участившихся случаях мошенничества. Наиболее распространенными остаются телефонные мошенничества.

«Как показывает анализ, чаще всего потерпевшими от действий мошенников становятся люди преклонного возраста. В силу своей доверчивости они являются наиболее уязвимыми для злоумышленников», — отметили в МУ МВД России «Красноярское».

Красноярцев попросили быть бдительными и осмотрительными, не поддаваться на уловки аферистов.

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