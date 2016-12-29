29 декабря
Красноярск
погода -7 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Вандалы повредили виадук в районе Емельяново

Главная Происшествия
Красноярск
12:20 29 Декабря 2016
происшествия, вандализм, мост, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

На федеральной трассе М-53 «Байкал» в районе поселка Емельяново неизвестные разгромили надземный пешеходный переход. Вандалы повредили внутреннее освещение, разбили светильники, а также повредили и разрисовали внешнее покрытие виадука. Об этом сообщила пресс-секретарь Федерального управления автомобильных дорог «Байкал» Юлия Кравченко.

Подрядная организация, которая занимается обслуживанием данного объекта, написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личности вандалов, которые испортили виадук, а дорожники оценивают причиненный ущерб.

Напомним, важный для жителей Емельяново объект открыли в сентябре 2016 года. Эстакада разделяет пешеходные и транспортные потоки, обеспечивая безопасность местных жителей. Длина виадука составила 40,6 метров, а ширина — 2,25 метра.

Вандалы повредили виадук в районе Емельяново
Вандалы повредили виадук в районе Емельяново

Фото: пресс-служба Росавтодора

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Под Уяром очевидцы спасли попавших в ДТП людей

Под Уяром очевидцы спасли попавших в ДТП людей

29 Декабря 2016 г.
Всех пострадавших доставили в больницу
Новости Красноярска: В Красноярске иномарка слетела в яму и заблокировала гараж

В Красноярске иномарка слетела в яму и заблокировала гараж

29 Декабря 2016 г.
Водитель машины пешком ушел с места ДТП
Новости Красноярска: Девочка-подросток из Красноярского края обманула почти 160 россиян

Девочка-подросток из Красноярского края обманула почти 160 россиян

28 Декабря 2016 г.
Девушка избежала наказания из-за наличия двух маленьких детей
Новости Красноярска: Водителя лесовоза из Красноярского края осудили за гибель подростка

Водителя лесовоза из Красноярского края осудили за гибель подростка

28 Декабря 2016 г.
Мальчик выпал из кабины грузовика и попал под колеса
Новости Красноярска: В Северном иномарка протаранила «скорую»

В Северном иномарка протаранила «скорую»

28 Декабря 2016 г.
В происшествии обошлось без пострадавших
Новости Красноярска: Красноярец с пистолетом пытался ограбить банк

Красноярец с пистолетом пытался ограбить банк

28 Декабря 2016 г.
Налетчика задержали полицейские и сотрудники Росгвардии
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

24 Декабря 2016 г.
Истцы требуют от руководства кафе 2 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярске из-за открытия новогодних елок ограничат движение

В Красноярске из-за открытия новогодних елок ограничат движение

26 Декабря 2016 г.
Дороги закроют в центре города, в Зеленой Роще и на правом берегу
Новости Красноярска: Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

Сергей Ломанов-младший не поедет на чемпионат мира по бенди

27 Декабря 2016 г.
Хоккеист признался, что слова тренера сборной «было стыдно слышать»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.