Вандалы повредили виадук в районе Емельяново

На федеральной трассе М-53 «Байкал» в районе поселка Емельяново неизвестные разгромили надземный пешеходный переход. Вандалы повредили внутреннее освещение, разбили светильники, а также повредили и разрисовали внешнее покрытие виадука. Об этом сообщила пресс-секретарь Федерального управления автомобильных дорог «Байкал» Юлия Кравченко.

Подрядная организация, которая занимается обслуживанием данного объекта, написала заявление в полицию. Сейчас правоохранители устанавливают личности вандалов, которые испортили виадук, а дорожники оценивают причиненный ущерб.

Напомним, важный для жителей Емельяново объект открыли в сентябре 2016 года. Эстакада разделяет пешеходные и транспортные потоки, обеспечивая безопасность местных жителей. Длина виадука составила 40,6 метров, а ширина — 2,25 метра.

Фото: пресс-служба Росавтодора