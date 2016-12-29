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Сибирское агентство новостей
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Под Уяром очевидцы спасли попавших в ДТП людей

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Красноярск
10:42 29 Декабря 2016
происшествия, авария, дтп, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярском крае на 923 км федеральной трассы М-53 «Байкал» Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой Honda Partner. Автомобиль, который ехал сразу за второй машиной, съехал в кювет, чтобы избежать ДТП. Массовая авария произошла 26 декабря, однако информация появилась только сегодня, 29 декабря. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГИБДД. 

По словам очевидцев, неравнодушные автомобилисты помогли пострадавшим водителям и пассажирам выбраться из искореженных машин. Всего в аварии пострадали 5 человек — водители Toyota и Honda, а также 3 пассажира второй иномарки. Пострадавшие смогли выжить благодаря оперативной помощи. Участников аварии доставили в больницу врачи скорой помощи.

На кадрах с места происшествия видно, что все три машины получили существенные повреждения. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Другие подробности ДТП пока выясняются. 

Под Уяром очевидцы спасли попавших в ДТП людей
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