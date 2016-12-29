Под Уяром очевидцы спасли попавших в ДТП людей

В Красноярском крае на 923 км федеральной трассы М-53 «Байкал» Toyota Camry выехала на встречную полосу и столкнулась с иномаркой Honda Partner. Автомобиль, который ехал сразу за второй машиной, съехал в кювет, чтобы избежать ДТП. Массовая авария произошла 26 декабря, однако информация появилась только сегодня, 29 декабря. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По словам очевидцев, неравнодушные автомобилисты помогли пострадавшим водителям и пассажирам выбраться из искореженных машин. Всего в аварии пострадали 5 человек — водители Toyota и Honda, а также 3 пассажира второй иномарки. Пострадавшие смогли выжить благодаря оперативной помощи. Участников аварии доставили в больницу врачи скорой помощи.

На кадрах с места происшествия видно, что все три машины получили существенные повреждения. На месте аварии работали сотрудники Госавтоинспекции. Другие подробности ДТП пока выясняются.