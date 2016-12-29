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В Красноярске иномарка слетела в яму и заблокировала гараж

Главная Происшествия
Красноярск
08:38 29 Декабря 2016
автомобиль, красноярск, парковка, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В красноярском микрорайоне Черемушки водитель иномарки «припарковал» автомобиль в яме и покинул место ДТП. Накренившаяся иномарка полностью заблокировала дверь одного из гаражей. Инцидент произошел в среду, 28 декабря. Фотографии опубликовали очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, что автомобиль Toyota Carina съехал с основной дороги прямо в обрыв. Задняя часть машины при этом повисла в воздухе. Самого владельца машины, по словам очевидцев, на месте ДТП не было. Местные жители предположили, что он не смог вытащить автомобиль, а услугами эвакуатора по каким-то причинам не воспользовался.

«Там колея! И никакие службы эту при дворовую дорогу не чистят. Выезжали в обед со двора и видели возле машины хозяина, сработали две подушки безопасности. Повреждения там незначительные, она на пузе лежит, а так с обеих сторон вроде целая. Хозяин гаража приходил и видел все это. Может, просто денег нет на эвакуатор или некому помочь вытащить», — пишет одна из местных жительниц в социальных сетях. 

Добавим, что в ГИБДД владелец машины также не обращался.

В Красноярске иномарка слетела в яму и заблокировала гараж
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