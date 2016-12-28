28 декабря
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
60.67
 
€ 63.49
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Девочка-подросток из Красноярского края обманула почти 160 россиян

Главная Происшествия
Красноярск
16:32 28 Декабря 2016
подросток, в красноярском крае, мошенник, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В поселке Тинской Нижнеингашского района 16-летняя девушка «провернула» аферу в социальных сетях, обманув 158 человек. При этом подросток избежала наказания, так как сейчас она воспитывает маленьких детей. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Согласно материалам дела, в ноябре 2014 года она зарегистрировалась в соцсети «Одноклассники». С фейкового аккаунта она рассылала пользователям информацию о предоставлении кредитов на выгодных условиях. Представляясь кредитным инспектором, девушка собирала с россиян первоначальный денежный взнос. Только после этого она обещала рассмотреть заявку и одобрить займ.

«В период с ноября 2014 года по июнь 2015 года подсудимая путем обмана похитила денежные средства 158 жителей различных регионов России на общую сумму более 250 тысяч рублей. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — говорится в сообщении.

Добавим, что суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде 2,5 лет тюрьмы. Но срок она начнет отбывать только после того, как ее детям исполнится 14 лет.

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Водителя лесовоза из Красноярского края осудили за гибель подростка

Водителя лесовоза из Красноярского края осудили за гибель подростка

28 Декабря 2016 г.
Мальчик выпал из кабины грузовика и попал под колеса
Новости Красноярска: В Северном иномарка протаранила «скорую»

В Северном иномарка протаранила «скорую»

28 Декабря 2016 г.
В происшествии обошлось без пострадавших
Новости Красноярска: Красноярец с пистолетом пытался ограбить банк

Красноярец с пистолетом пытался ограбить банк

28 Декабря 2016 г.
Налетчика задержали полицейские и сотрудники Росгвардии
Новости Красноярска: Жителя Лесосибирска арестовали за совращение трех падчериц

Жителя Лесосибирска арестовали за совращение трех падчериц

28 Декабря 2016 г.
От действий отчима пострадали несовершеннолетние девочки
Новости Красноярска: Виновника смертельного ДТП под Балахтой посадили на 6,5 лет

Виновника смертельного ДТП под Балахтой посадили на 6,5 лет

28 Декабря 2016 г.
В аварии на трассе М-54 в 2015 году погибли 11 человек
Новости Красноярска: В Покровке автоледи сбила двух подростков, пытаясь избежать аварии

В Покровке автоледи сбила двух подростков, пытаясь избежать аварии

28 Декабря 2016 г.
Ребенок получил перелом ноги и был госпитализирован
Новости компаний
28/12
СибГАУ стал лучшим в области подготовки кадров со средним профессиональным образованием для организаций ОПК
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

Анатолий Быков предложил Сергею Ломанову «извиниться»

26 Декабря 2016 г.
Бизнесмен и политик считает, что тренер «должен защитить себя сам»
Новости Красноярска: Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

24 Декабря 2016 г.
Истцы требуют от руководства кафе 2 млн рублей
Новости Красноярска: Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

23 Декабря 2016 г.
Температура воздуха опустится до -30°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.