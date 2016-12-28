Водителя лесовоза из Красноярского края осудили за гибель подростка

Суд в Дзержинском районе вынес приговор водителю лесовоза, по чьей вине погиб 15-летний мальчик. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Инцидент произошел в апреле этого года. К правоохранителям обратились родители подростка, обеспокоенные его исчезновением. Спустя некоторое время полицейские нашли тело ребенка в лесу со следами наезда.

В ходе розыска правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, который работал водителем лесовоза. Мужчина рассказал, что подвозил ребенка на грузовике, однако мальчик выпал из кабины и угодил под колеса. Водитель знал о поломке замка на пассажирской двери, поэтому решил спрятать тело, испугавшись ответственности.

В отношении мужчины было заведено и расследовано уголовное дело по статье «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть». Суд учел все обстоятельства происшествия и приговорил виновника к 1 году лишения свободы условно. Кроме того, мужчина на этот же срок лишился водительских прав.