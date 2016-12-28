В Северном иномарка протаранила «скорую»

В Красноярске на оживленном перекрестке между пр. Комсомольским и ул. Мате Залки иномарка не пропустила карету скорой помощи, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и сиреной. ДТП произошло в среду, 28 декабря. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как спецмашина выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент с ул. Мате Залки выезжала синяя иномарка, которая и «ударила» скорую в правое переднее колесо.

В ГИБДД сообщили, удар оказался несильным, поэтому в данной аварии обошлось без пострадавших. Пока неизвестно, ехала ли скорая на вызов к кому-то из красноярцев.

В ведомстве добавили, что на место происшествия выезжали инспекторы ДПС. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

Видео: ЧП Красноярск