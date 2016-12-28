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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Жителя Лесосибирска арестовали за совращение трех падчериц

Главная Происшествия
Красноярск
11:52 28 Декабря 2016
происшествия, насилие, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Лесосибирске 55-летнего мужчину арестовали по подозрению в совращении трех своих падчериц — 6, 8 и 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Следователи установили, что с октября по ноябрь 2016 года, а также весной прошлого года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех своих падчериц. Всего было зафиксировано 25 эпизодов преступлений против девочек.

«Следствие предъявило ему обвинение в покушении на изнасилование 6-летней падчерицы», — говорится в сообщении.

За попытки совратить девочек на мужчину было заведено сразу три уголовных дела. Сейчас отчим находится под стражей. Расследование преступлений продолжается.

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