Жителя Лесосибирска арестовали за совращение трех падчериц

В Лесосибирске 55-летнего мужчину арестовали по подозрению в совращении трех своих падчериц — 6, 8 и 12 лет. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Следователи установили, что с октября по ноябрь 2016 года, а также весной прошлого года мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении трех своих падчериц. Всего было зафиксировано 25 эпизодов преступлений против девочек.

«Следствие предъявило ему обвинение в покушении на изнасилование 6-летней падчерицы», — говорится в сообщении.

За попытки совратить девочек на мужчину было заведено сразу три уголовных дела. Сейчас отчим находится под стражей. Расследование преступлений продолжается.