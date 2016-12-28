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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Виновника смертельного ДТП под Балахтой посадили на 6,5 лет

Главная Происшествия
Красноярск
09:12 28 Декабря 2016
в красноярском крае, погибшие, суд, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд огласил приговор водителю рейсового автобуса Hyundai, устроившего под Балахтой ДТП с 11 жертвами. Мужчину отправили в колонию-поселение на 6,5 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь Наталья Мишанина.

Виновника аварии также на два года лишили водительских прав. Несмотря на то, что адвокат подсудимого настаивал на его невиновности, мужчине все же назначили срок. Водитель обвинялся по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, 9 июля 2015 года около 4 утра на 143-м километре трассы М-54 «Енисей» рейсовый автобус Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся «лоб в лоб» с микроавтобусом Mercedes Benz. Автобус ехал из Кызыла в Красноярск. В результате происшествия погибли 11 человек, в том числе водитель микроавтобуса. Пострадали 12 человек (в их числе трое детей).

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