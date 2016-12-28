В Покровке автоледи сбила ребенка, пытаясь избежать аварии

В Красноярске на ул. Дмитрия Мартынова женщина-водитель на автомобиле Mazda попыталась избежать столкновения с другой машиной и наехала на ребенка. Инцидент произошел вечером во вторник, 27 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, автоледи перелетела через бордюр, выехала на тротуар и протаранила несколько машин. При этом она боком зацепила 9-летнего мальчика и остановилась только после того, как въехала в шумоизоляционный забор.

В ГИБДД пояснили, что ребенка доставили в больницу с переломом ноги. Второй несовершеннолетний, рядом с которым шел мальчик, не пострадал. Сама женщина-водитель также не получила никаких травм.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Другие обстоятельства аварии пока выясняются.