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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В Покровке автоледи сбила ребенка, пытаясь избежать аварии

Главная Происшествия
Красноярск
08:20 28 Декабря 2016
пострадавшие, дети, дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на ул. Дмитрия Мартынова женщина-водитель на автомобиле Mazda попыталась избежать столкновения с другой машиной и наехала на ребенка. Инцидент произошел вечером во вторник, 27 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, автоледи перелетела через бордюр, выехала на тротуар и протаранила несколько машин. При этом она боком зацепила 9-летнего мальчика и остановилась только после того, как въехала в шумоизоляционный забор.

В ГИБДД пояснили, что ребенка доставили в больницу с переломом ноги. Второй несовершеннолетний, рядом с которым шел мальчик, не пострадал. Сама женщина-водитель также не получила никаких травм.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Другие обстоятельства аварии пока выясняются.

В Покровке автоледи сбила ребенка, пытаясь избежать аварии
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