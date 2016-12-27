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Сибирское агентство новостей
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В центре Красноярска сбитую женщину отбросило на дорогу

Главная Происшествия
Красноярск
14:13 27 Декабря 2016
дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске на ул. Ленина иномарка сбила женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. ДТП произошло в понедельник, 26 декабря, вечером. Запись с камер видеонаблюдения была опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина-пешеход переходит дорогу прямо Академии музыки и театра. На середине проезжей части ее пропустил красный автомобиль, водитель которого, судя по всему, сразу увидел нарушительницу. Но серая BMW, которая ехала между двумя другими машинами, не остановилась и на скорости сбила пешехода. От удара женщину отбросило на дорогу.

Примечательно, что на данной части дороги всегда оживленное движение. Буквально в 50 метрах от места ДТП есть подземный переход, по которому можно дойти до другой стороны дороги.

В ГИБДД добавили, что на место аварии выезжали сотрудники ДПС. Женщина отделалась легкими травмами.

Видео: ЧП Красноярск

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