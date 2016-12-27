14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

В Красноярске в доме по ул. Терешковой 14-летняя школьница погибла от многочисленных ножевых ранений, которые нанес знакомый ее матери. Сама женщина и ее 11-летний сын попали в больницу. Трагедия произошла в воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Подозреваемым в совершении убийства стал 46-летний рецидивист, который вышел из тюрьмы за три дня до трагедии. В день расправы мать погибшей девочки позвала в гости свою подругу. Во время застолья приятельница предложила своему знакомому присоединиться к двум женщинам. Праздник продолжался до глубокой ночи, пока сильно пьяный мужчина не набросился с ножом на хозяйку квартиры.

«В это время проснулась ее 14-летняя дочь и закричала, тогда мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, ставших смертельными», — говорится в сообщении.

Сама хозяйка получила удары тупым предметом по голове, после чего потеряла сознание. На этом рецидивист не остановился. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и убежал. В результате врачи скорой помощи и пожарные успели спасти двух жильцов — мать и ее 11-летнего сына. В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, 46-летнего подозреваемого удалось задержать в ночь на 27 декабря. В ближайшее время его поместят под стражу. Кроме того, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.