27 декабря
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
60.91
 
€ 63.73
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

14-летняя красноярка погибла после поножовщины на ул. Терешковой

Главная Происшествия
Красноярск
11:55 27 Декабря 2016
происшествия, убийство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В Красноярске в доме по ул. Терешковой 14-летняя школьница погибла от многочисленных ножевых ранений, которые нанес знакомый ее матери. Сама женщина и ее 11-летний сын попали в больницу. Трагедия произошла в воскресенье, 25 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Подозреваемым в совершении убийства стал 46-летний рецидивист, который вышел из тюрьмы за три дня до трагедии. В день расправы мать погибшей девочки позвала в гости свою подругу. Во время застолья приятельница предложила своему знакомому присоединиться к двум женщинам. Праздник продолжался до глубокой ночи, пока сильно пьяный мужчина не набросился с ножом на хозяйку квартиры.

«В это время проснулась ее 14-летняя дочь и закричала, тогда мужчина нанес ей несколько ножевых ранений, ставших смертельными», — говорится в сообщении.

Сама хозяйка получила удары тупым предметом по голове, после чего потеряла сознание. На этом рецидивист не остановился. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег квартиру и убежал. В результате врачи скорой помощи и пожарные успели спасти двух жильцов — мать и ее 11-летнего сына. В тяжелом состоянии их госпитализировали в больницу.

По данным ГУ МВД по Красноярскому краю, 46-летнего подозреваемого удалось задержать в ночь на 27 декабря. В ближайшее время его поместят под стражу. Кроме того, ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Водители автобусов подрались за право проезда в районе «Космоса»

Водители автобусов подрались за право проезда в районе «Космоса»

27 Декабря 2016 г.
Инцидент пришлось разрешать кондукторам
Новости Красноярска: На Ставрополье осудили ОПГ за сбыт поддельных купюр в Красноярске

На Ставрополье осудили ОПГ за сбыт поддельных купюр в Красноярске

27 Декабря 2016 г.
Члены группировки покупали «фальшивку» в Москве и Дагестане
Новости Красноярска: На правом берегу Красноярска сгорел бесхозный катер

На правом берегу Красноярска сгорел бесхозный катер

27 Декабря 2016 г.
Прибывшие на место спасатели потушили огонь за полчаса
Новости Красноярска: Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Красноярском

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Красноярском

27 Декабря 2016 г.
В районе поселка Памяти 13 борцов произошло лобовое столкновение
Новости Красноярска: «Энергетики» из Бородино присвоили более 33 млн рублей

«Энергетики» из Бородино присвоили более 33 млн рублей

26 Декабря 2016 г.
Сейчас делом занимаются следователи
Новости Красноярска: Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

26 Декабря 2016 г.
В МЧС подтвердили информацию только об одном поджоге
Новости компаний
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

23 Декабря 2016 г.
Пожар тушили два часа
Новости Красноярска: В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

26 Декабря 2016 г.
Красноярца в последний раз видели в районе автовокзала «Восточный»
Новости Красноярска: Ночью на Красноярск обрушилась снежная буря

Ночью на Красноярск обрушилась снежная буря

22 Декабря 2016 г.
От сильного порывистого ветра на улицах вспыхивали провода
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.