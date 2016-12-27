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Сибирское агентство новостей
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На Ставрополье осудили ОПГ за сбыт поддельных купюр в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
10:33 27 Декабря 2016
происшествия, суд, ставрополь, красноярск, самара, прокуратура, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор членам организованной преступной группы (ОПГ), сбывавшим фальшивые деньги. Одной из точек незаконного сбыта были магазины Красноярска.

В пресс-службе ставропольской прокуратуры рассказали, что 9 человек с января по июль 2014 года покупали поддельные купюры номиналом 5000 рублей в Москве и Дагестане. После этого они сбывали «деньги» в магазинах Ставропольского края, Красноярска и Самары. Кроме того, крупная партия денег попала в руки представителю правоохранительных органов, работавшему по делу фальшивомонетчиков.

В ходе судебного разбирательства никто из участников группировки не признал свою вину. Однако в прокуратуре добавили, что причастность к незаконной деятельности была полностью доказана следствием. В материалах дела фигурировали несколько статей Уголовного кодекса.

В итоге члены ОПГ получили от 5,5 до 15 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов. Также осужденным назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа. В прокуратуре добавили, что приговор пока не вступил в законную силу.

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