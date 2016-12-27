Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Красноярском

В Емельяновском районе Красноярского края в районе поселка Памяти 13 борцов столкнулись два УАЗа. В результате лобового ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Данные об аварии, которая произошла 26 декабря, подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, один из водителей УАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одним внедорожником. От удара 40-летний пассажир первого джипа скончался на месте, водитель и пассажир госпитализированы в больницу. В ведомстве добавили, что во втором УАЗе также не обошлось без пострадавших — в больницу забрали водителя внедорожника.

На кадрах с места происшествия видно, что от удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. Одну из машин даже отбросило в кювет.

Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники ДПС. Другие обстоятельства ДТП пока выясняются.

Видео: ЧП Красноярск