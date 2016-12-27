27 декабря
Красноярск
погода -11 °C
курсы валют
60.91
 
€ 63.73
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Красноярском

Главная Происшествия
Красноярск
08:50 27 Декабря 2016
пострадавшие, погибшие, дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Емельяновском районе Красноярского края в районе поселка Памяти 13 борцов столкнулись два УАЗа. В результате лобового ДТП один человек погиб, еще трое пострадали. Данные об аварии, которая произошла 26 декабря, подтвердили в пресс-службе ГИБДД.

По предварительным данным, один из водителей УАЗа выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с еще одним внедорожником. От удара 40-летний пассажир первого джипа скончался на месте, водитель и пассажир госпитализированы в больницу. В ведомстве добавили, что во втором УАЗе также не обошлось без пострадавших — в больницу забрали водителя внедорожника.

На кадрах с места происшествия видно, что от удара оба автомобиля получили серьезные повреждения. Одну из машин даже отбросило в кювет.

Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники ДПС. Другие обстоятельства ДТП пока выясняются.

Видео: ЧП Красноярск

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: «Энергетики» из Бородино присвоили более 33 млн рублей

«Энергетики» из Бородино присвоили более 33 млн рублей

26 Декабря 2016 г.
Сейчас делом занимаются следователи
Новости Красноярска: Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

26 Декабря 2016 г.
В МЧС подтвердили информацию только об одном поджоге
Новости Красноярска: Водитель Renault пострадал в лобовом ДТП в Красноярске

Водитель Renault пострадал в лобовом ДТП в Красноярске

26 Декабря 2016 г.
Мужчину доставили в больницу
Новости Красноярска: Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль

Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль

26 Декабря 2016 г.
Владелец машины написал заявление в полицию
Новости Красноярска: В Ачинске иномарка выехала на «встречку» и залетела под грузовик

В Ачинске иномарка выехала на «встречку» и залетела под грузовик

26 Декабря 2016 г.
В салоне машины Honda находилась 6-летняя девочка
Новости Красноярска: При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

25 Декабря 2016 г.
Все трое числятся в списках погибших
Новости компаний
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске женщина выпала за борт плавучей гостиницы

В Красноярске женщина выпала за борт плавучей гостиницы

22 Декабря 2016 г.
Инцидент произошел 21 декабря
Новости Красноярска: Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

Эксперты красноярского ЦСМ определили лучшее шампанское

22 Декабря 2016 г.
Все образцы были закуплены в торговых точках Красноярска
Новости Красноярска: В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

26 Декабря 2016 г.
Красноярца в последний раз видели в районе автовокзала «Восточный»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.