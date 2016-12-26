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Сибирское агентство новостей
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«Энергетики» из Бородино присвоили более 33 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
16:05 26 Декабря 2016
происшествия, следствие, в красноярском крае, энергетика, деньги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Следователи завели уголовное дело в отношении руководителей ООО «Строительная компания» из Рыбинского района, подозреваемых в присвоении особо крупной суммы денег. Подробности дела рассказали в СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительной версии, с 2013 до 2016 годы руководители фирмы подписали ряд фиктивных договоров с компанией «ЛесПромТорг» по ремонту объектов инфраструктуры в городе Бородино. При этом было известно, что данная фирма не имеет ресурсов для исполнения соглашений, а все работы фактически выполнила «Строительная компания». В итоге на счета «ЛесПромТорга» поступили более 33 млн рублей, которые были присвоены неизвестными лицами.

Следователи добавили, что «Строительная компания» задолжала энергоснабжающим предприятиям около 100 млн рублей. Кроме того, бизнесмены не выплатили примерно 70 млн рублей администрации Рыбинского района.

Сейчас следственные органы изымают необходимую документацию. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

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