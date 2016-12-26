Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

В Красноярске жители нескольких домов по ул. Семафорной и ул. Королева пожаловались на пиромана, который держит в страхе весь район. По словам жильцов, в ночь на понедельник, 26 декабря, неизвестный мужчина устроил пожар сразу в шести жилых домах. Фотографии выгоревших подъездов и чердаков опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«На Королева орудует пироман. Сегодня ночью поджег 6 домов. Дом на ул. Семафорной, 257 поджигает третий раз. Последний раз был только две недели назад. Сначала это был диван, выставленный жильцами на площадку. Затем балки на чердаке и двери в подъезде. Пироман обливает бензином и поджигает», — жалуются жильцы.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону рассказали, что в сводках числится только один инцидент. По данным ведомства, неизвестный поджег утеплитель на чердаке дома по ул. Семафорной. Площадь пожара составила 10 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал. Информацию о других происшествиях в ведомстве рассказать не смогли. Вероятно, они не попали в сводки.

Напомним, ранее неизвестный облил бензином и поджег диван, который стоял на лестничной площадке по ул. Семафорной, 257. Тогда в результате происшествия пострадала пенсионерка.

Фото: vk.com/ghest_krsk24