26 декабря
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Водитель Renault пострадал в лобовом ДТП в Красноярске

Главная Происшествия
Красноярск
11:15 26 Декабря 2016
дтп, авария, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
версия для печати Ico_print

В Красноярске на ул. Семафорной автомобиль Toyota Vitz вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку Renault Duster, которая ехала в обратном направлении. Авария произошла в понедельник, 26 декабря. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

«В результате происшествия пострадал водитель Renault Duster. Мужчину госпитализировали в больницу», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что второй участник аварии не пострадал. Очевидцы происшествия утверждают, что он не справился с управлением из-за образовавшейся на дороге колеи. По их словам, автомобиль просто занесло на неровной дороге, а водитель не смог его удержать.

Добавим, что в настоящее время инспекторы ДПС выясняют подробности аварии.

Водитель Renault пострадал в лобовом ДТП в Красноярске
На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Происшествия / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

Красноярцы пожаловались на пиромана, поджигающего дома

26 Декабря 2016 г.
В МЧС подтвердили информацию только об одном поджоге
Новости Красноярска: Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль

Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль

26 Декабря 2016 г.
Владелец машины написал заявление в полицию
Новости Красноярска: В Ачинске иномарка выехала на «встречку» и залетела под грузовик

В Ачинске иномарка выехала на «встречку» и залетела под грузовик

26 Декабря 2016 г.
В салоне машины Honda находилась 6-летняя девочка
Новости Красноярска: При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

25 Декабря 2016 г.
Все трое числятся в списках погибших
Новости Красноярска: Из-за коммунальной аварии на ул. Крупской отключили холодную воду

Из-за коммунальной аварии на ул. Крупской отключили холодную воду

25 Декабря 2016 г.
Последствия аварии устраняли спасатели
Новости Красноярска: В центре Красноярска сгорел автомобиль такси

В центре Красноярска сгорел автомобиль такси

25 Декабря 2016 г.
Водитель успел вовремя выйти из машины
Новости компаний
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

21 Декабря 2016 г.
Девушку обвинили в пропаганде гомосексуализма и аморального поведения
Новости Красноярска: Уволенная за поддержку ЛГБТ учительница подаст в суд на заявившего на неё активиста

Уволенная за поддержку ЛГБТ учительница подаст в суд на заявившего на неё активиста

23 Декабря 2016 г.
Обстоятельства своего увольнения Мария Шестопалова подробно описала в сообщении на сайте Pikabu
Новости Красноярска: Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

23 Декабря 2016 г.
Температура воздуха опустится до -30°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.