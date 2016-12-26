Водитель Renault пострадал в лобовом ДТП в Красноярске

В Красноярске на ул. Семафорной автомобиль Toyota Vitz вылетел на встречную полосу и протаранил иномарку Renault Duster, которая ехала в обратном направлении. Авария произошла в понедельник, 26 декабря. Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

«В результате происшествия пострадал водитель Renault Duster. Мужчину госпитализировали в больницу», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что второй участник аварии не пострадал. Очевидцы происшествия утверждают, что он не справился с управлением из-за образовавшейся на дороге колеи. По их словам, автомобиль просто занесло на неровной дороге, а водитель не смог его удержать.

Добавим, что в настоящее время инспекторы ДПС выясняют подробности аварии.