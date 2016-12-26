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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль

Главная Происшествия
Красноярск
10:29 26 Декабря 2016
красноярск, парковка, автомобиль, общество, курьезы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на ул. 9 Мая фарфоровая ваза для конфет упала на лобовое стекло припаркованного во дворе автомобиля. Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря. Фотографии в социальных сетях опубликовал владелец поврежденной машины.

На кадрах видно, что от выпавшего предмета на лобовом стекле машины появилась дыра. Владелец не смог самостоятельно установить виновников инцидента и написал заявление в полицию. Сейчас личности хулиганов устанавливают правоохранители.

Свидетели инцидента предположили, что скинуть вазу могли дети или соседи в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, сейчас полицейским необходимо установить, не нарушил ли сам владелец правила парковки во дворе.

Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль
Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль
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