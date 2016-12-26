Ваза для конфет разбила припаркованный в Северном автомобиль

В Красноярске на ул. 9 Мая фарфоровая ваза для конфет упала на лобовое стекло припаркованного во дворе автомобиля. Инцидент произошел в воскресенье, 25 декабря. Фотографии в социальных сетях опубликовал владелец поврежденной машины.

На кадрах видно, что от выпавшего предмета на лобовом стекле машины появилась дыра. Владелец не смог самостоятельно установить виновников инцидента и написал заявление в полицию. Сейчас личности хулиганов устанавливают правоохранители.

Свидетели инцидента предположили, что скинуть вазу могли дети или соседи в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, сейчас полицейским необходимо установить, не нарушил ли сам владелец правила парковки во дворе.