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Сибирское агентство новостей
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При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

Главная Происшествия
Красноярск
17:54 25 Декабря 2016
погибшие, артисты, авиакатастрофа, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На борту упавшего в Черное море Ту-154 Минобороны РФ погибли танцоры из Красноярска. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила министр культуры Красноярского края Елена Мироненко. 

Первое сообщение о погибшем в авиакатастрофе выпускнике хореографического колледжа Александре Разумове появилось 25 декабря в 16:00. По словам Мироненко, погибший был участником ансамбля им. Александрова с 2006 года. Позже министр сообщила имена еще двух жертв авиакатастрофы. При крушении Ту-154 погибли выпускники колледжа искусств им. Иванова-Радкевича Артем Тарасенко и Академии музыки и театра Алексей Моргунов. 

«С Валерием Михайловичем Халиловым и артистами прославленного коллектива погиб и мой дорогой друг и коллега, руководитель Департамента культуры Министерства обороны России Антон Николаевич Губанков. И его солнечный советник, всегда улыбающаяся и готовая помочь Оксана Батрутдинова. Родным погибших выражаю самые глубокие соболезнования в связи с этой ужасной трагедией», - написала Елена Мироненко. 

Напомним, что 25 декабря около 5:40 по московскому времени с радаров пропал самолет Ту-154 Минобороны РФ, который вылетел из аэропорта Адлера. На борту находились 92 человека. Спустя несколько часов обломки воздушного лайнера нашли в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-100 метров. В самолете Ту-154 находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, а также журналисты «Первого канала», «НТВ» и телеканала «Звезда». Все находящиеся на борту летели в Сирию на авиабазу Хмеймим. В настоящее время рассматриваются различные версии авиакатастрофы. Уже известно, что следственные органы завели по факту крушения самолета уголовное дело. В настоящее время спасатели занимаются поисками тел погибших в авиакатастрофе. 

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