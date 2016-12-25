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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Из-за коммунальной аварии на ул. Крупской отключили холодную воду

Главная Происшествия
Красноярск
10:07 25 Декабря 2016
вода, происшествия, авария, коммунальщики
Автор: Sibnovosti.ru
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В Октябрьском районе Красноярска на ул. Крупской 24 декабря произошла крупная коммунальная авария. Последствия прорыва трубы холодного водоснабждения удалось устранить только через 6 часов после поступившей заявки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю. 

«В 01:40 (мест.) 25.12.2016 аварийно-восстановительные работы завершены. Для ликвидации последствий аварии привлекались 31 человек и 15 единиц техники», - говорится в сводках ведомства.

Согласно информации «КрасКома», без холодной воды остался 21 дом по четной стороне ул. Крупской. По данным службы, причиной коммунальной аварии стала разгерметизация чугунного водовода диаметром 200 мм. 

«Компания приносит жителям извинения за предоставленные неудобства. Подвоз воды выполняют две автоцистерны, которые будут останавливаться на междворовых территориях», - сообщили в «КрасКоме». 

Добавим, что цистерны с водой привезли к отключенным жилым домам 25 декабря в 10:00.  

Фото: КрасКом

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