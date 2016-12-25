В центре Красноярска сгорел автомобиль такси

В Красноярске на ул. Красной Армии, 16А сгорел автомобиль такси Skoda Octavia. Машина была припаркована во дворе жилого дома. ЧП произошло в ночь на субботу, 24 декабря. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, водитель, который судя по всему ожидал клиентов в салоне, на момент пожара находился в автомобиле. Машина загорелась в считанные секунды.

«Что-то задымилось под сиденьем и вспыхнула, водитель еле выскочить успел», - рассказывает один из очевидцев.

Согласно сводке ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожарные выезжали на место происшествия. Спасателям за 15 минут удалось потушить автомобиль. Однако на фотографиях видно, что огонь все же успел сильно повредить транспортное средство.

Добавим, что в данном происшествии обошлось без пострадавших.