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Сибирское агентство новостей
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Пассажир такси пострадал в ДТП на ул. Взлетной

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Красноярск
13:18 24 Декабря 2016
происшествия, авария, дтп, пострадавшие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «ЧП Красноярск» (vk.com/kraschp)
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В Красноярске на ул. Взлетной в ДТП пострадал пассажир автомобиля Toyota. Авария произошла в субботу, 24 декабря, около 10 часов утра. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях. 

В ГИБДД информацию о пострадавшем также подтвердили. В ведомстве рассказали, что один из участников лобовой аварии выехал на полосу встречного движения. Кто именно стал виновником ДТП, сейчас выясняют дорожные полицейские. 

По словам очевидцев, пострадавшим оказался пассажир такси. На момент аварии он ехал в автомобиле с инициалами одной из красноярских фирм такси. Другие подробности аварии пока выясняются. 

Пассажир такси пострадал в ДТП на ул. Взлетной
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