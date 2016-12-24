В Ачинске изъяли две тонны контрафактного лосьона

В Ачинске сотрудники полиции изъяли 10 тыс. бутылок со спиртосодержащим лосьоном. Такой объем равен двум тоннам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Лосьон обнаружили на территории коммерческого помещения в Ачинске. Все 10 тыс. бутылок уже готовились к реализации в местных магазинах.

«Образцы продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по краю», — говорится в сообщении ведомства.

Теперь полицейским предстоит узнать, является ли изъятый спиртосодержащий лосьон опасным для жизни и здоровья граждан.

Напомним, в Иркутской области произошло массовое отравление косметическим средством «Боярышник». Люди покупали отравленную жидкость и погибали после ее употребления. По последним данным областного минздрава, от суррогатного лосьона погибли 74 человека, еще 31 сейчас находится в больнице.

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю