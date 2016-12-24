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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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В Ачинске изъяли две тонны контрафактного лосьона

Главная Происшествия
Красноярск
11:22 24 Декабря 2016
происшествия, полиция, алкоголь
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ачинске сотрудники полиции изъяли 10 тыс. бутылок со спиртосодержащим лосьоном. Такой объем равен двум тоннам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. 

Лосьон обнаружили на территории коммерческого помещения в Ачинске. Все 10 тыс. бутылок уже готовились к реализации в местных магазинах. 

«Образцы продукции направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по краю», — говорится в сообщении ведомства. 

Теперь полицейским предстоит узнать, является ли изъятый спиртосодержащий лосьон опасным для жизни и здоровья граждан. 

Напомним, в Иркутской области произошло массовое отравление косметическим средством «Боярышник». Люди покупали отравленную жидкость и погибали после ее употребления. По последним данным областного минздрава, от суррогатного лосьона погибли 74 человека, еще 31 сейчас находится в больнице. 

Видео: ГУ МВД по Красноярскому краю 

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