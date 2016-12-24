Автоледи погибла в «перевертышем» на трассе под Ачинском

В Красноярском крае на 743 км трассы «Красноярск-Ачинск» автоледи за рулем иномарки Honda не справилась с управлением и слетела на обочину. От полученных травм девушка-водитель скончалась на месте. ДТП произошло в пятницу, 23 декабря. Информацию о смертельной аварии подтвердили в ГИБДД.

По предварительным данным, машину занесло на трассе. На скорости иномарка перевернулась на бок и «прокатилась» по дороге еще несколько метров. Автоледи скончалась до приезда врачей скорой помощи.

По словам очевидцев, рядом с водителем в машине находился еще один пассажир — мама погибшей девушки. Она, по данным свидетелей, не пострадала.

В настоящее время сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства аварии.