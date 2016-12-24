В Красноярском крае фура упала на рельсы и опрокинула груз

В Красноярском крае на перегоне Жайма – Крол направления Междуреченск – Тайшет грузовик выехал на железнодорожные пути, перевернулся и опрокинул на рельсы железнодорожные плиты. ДТП произошло в пятницу, 23 декабря, около 14:35. Об этом сообщили в пресс-службе КрасЖД.

Предварительно установлено, что водитель МАЗа не справился с управлением, пробил бетонное путевое ограждение и заехал на железнодорожное полотно. На скорости машина перевернулась, а на рельсы выпали железобетонные плиты, которые находились в грузовике.

«К месту дорожно-транспортного происшествия для устранения последствий направлен восстановительный поезд ст. Саянская. На график движения пассажирских поездов происшествие не повлияло», - говорится в сообщении.

В ГИБДД добавили, что в результате аварии пострадали водитель и пассажир большегруза. В настоящее время дорожные полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.