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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Банкира из Красноярска обвинили в краже 26 млн рублей

Главная Происшествия
Красноярск
14:24 23 Декабря 2016
банк, красноярск, следователи, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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28-летнего менеджера красноярского филиала банка и его 29-летнего знакомого обвинили в краже 26,4 млн рублей со счетов обеспеченных клиентов. Мужчины разработали преступную схему, обналичили украденные деньги и потратили их на свои нужды. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Красноярскому краю.

Подозреваемые снимали деньги со счетов в течение одного года. Работник банка лично обслуживал VIP-клиентов, оформлял документы и передавал данные о кредитных картах своему знакомому.

«Следуя разработанной схеме, обвиняемые похитили денежные средства трех  клиентов банка на общую сумму 26,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

На обоих мужчин завели уголовные дела по статьям «мошенничество в особо крупном размере» и «покушение на мошенничество». В ближайшее время суд рассмотрит дела и вынесет обвиняемым приговор.

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