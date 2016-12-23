На крупном пожаре в центре Красноярска погибли двое пенсионеров

В Красноярске в многоэтажке №9 по ул. Парижской коммуны выгорела квартира на пятом этаже. Инцидент произошел 22 декабря около 20:30 часов. В результате происшествия погибли двое пенсионеров — мужчина и женщина. Информацию подтвердили в пресс-службе СК РФ по региону.

Огонь в многоэтажке удалось потушить через полчаса. Из задымленного подъезда эвакуировали 50 человек. Общая площадь пожара составила 10 кв. метров. Причины возгорания сейчас выясняются.

«На тушение пожара от МЧС России привлекались 9 человек и 3 единицы техники», — рассказали в ведомстве.

По словам очевидцев происшествия, пожарная машина долго не могла заехать во двор дома из-за закрытого шлагбаума. Никто из жильцов не мог его открыть. Свидетели утверждают, что спасателям даже пришлось тащить оборудование на себе, пока спецтехника все-таки не подъехала к зданию.

Видео: «ЧП Красноярск»