«Валокордин» и «Боярышник» предложили продавать по рецепту

В связи с трагическими событиями в Иркутской области депутаты Законодательного Собрания Красноярского края предложили ограничить продажу спиртосодержащих жидкостей в магазинах.

Подобные законодательные инициативы уже начали рассматривать в ряде регионов страны.

Ранее регулирование спиртосодержащих препаратов поручил ввести премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольное регулирование, заявил, что российские власти намерены ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник», разрешить их продажу только в аптеках и по рецептам в небольших упаковках.

Также стало известно, что заместитель генпрокурора РФ Иван Семчишин поручил прокурорам Сибири ужесточить контроль производства и реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. Отмечается, что сибирские прокуроры должны добиваться надлежащего проведения процессуальных проверок, расследования уголовных дел об изготовлении и продажи контрафактного алкоголя и других вредных спиртосодержащих жидкостей, вовремя изымать опасную продукцию и своевременно устанавливать причастных лиц.

Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека.

В подвале одного из коттеджей в Иркутске был обнаружено и изъято 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник». В концентрате, по словам главы межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Сибирскому федеральному округу Алексея Крупина, были антифриз и метанол.