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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске сгорели павильоны рынка КрасТЭЦ

Главная Происшествия
Красноярск
08:25 23 Декабря 2016
соцсети, чп, мчс, происшествия, пожары, рынок, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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На рынке КрасТЭЦ произошел крупный пожар. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Возгорание было зафиксировано 22 декабря в 23:13. От МЧС на место выехали 43 человека и 13 машин. Выяснилось, что на рынке горят торговые павильоны, где продают цветы и фаст-фуд. Пламя было видно на большом расстоянии.

В 00:50 огонь был локализован, а в 1:16 — ликвидирован. Всего на месте ЧП работали 61 человек и 22 машины.

Точная причина пожара устанавливается экспертами. Данных о погибших и пострадавших нет.

Инцидент на рынке КрасТЭЦ стал уже не первым серьезным пожаром на правобережье Красноярска за последнее время. Напомним, на прошлой неделе произошли сразу два крупных пожара — в ТЦ «Красноярье» и в храме Рождества Христова на ул. Щорса. В обоих случаях никто не пострадал.

Видео: ЧП Красноярск

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