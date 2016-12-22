В Красноярске осудили экс-наркополицейского, обстрелявшего автобус

В Красноярске осужден 24-летний бывший сотрудник УФСКН, угрожавший водителю автобуса. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Инцидент произошел в июне 2015 года на Коммунальном мосту. Парень на личном автомобиле поругался с водителем автобуса №65, где находились пассажиры. В ходе ссоры полицейский взял в автомобиле табельное оружие и стал угрожать выстрелами.

На остановке «ЦАВС» по улице Матросова обвиняемый направился к водителю автобуса и два раза выстрелил в его сторону. Одна из пуль отскочила рикошетом от асфальта в грудную клетку стоящей на остановке девушки. В ходе следствия потерпевшими также признали нескольких человек на остановке и в расположенном рядом доме.

По данному факту было заведено уголовное дело по статье «хулиганство». Суд приговорил парня к 1,5 годам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты и испытательным сроком на 1 год. В СК отметили, что приговор уже вступил в законную силу.