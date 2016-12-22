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В Красноярске вооруженные налетчики забрали у геймера виртуальные ножи

Главная Происшествия
Красноярск
16:40 22 Декабря 2016
игры, происшествия, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске двое налетчиков с пистолетом заставили участника турнира по компьютерным играм отдать им виртуальные ножи из игры Counter-Strike. О курьезном случае рассказали в пресс-службе полиции.

Нападение случилось в октябре, а поймали подозреваемых только накануне, 21 декабря.

Пострадавший, 25-летний новосибирец, обратился в полицию и рассказал, что приехал в Красноярск на соревнования по компьютерным играм. Во время турнира он вышел на улицу, где к нему подошли два человека. Они уговорили геймера сесть к ним в автомобиль.

«Затем злоумышленники под угрозой огнестрельного оружия потребовали передачи виртуальных предметов компьютерной игры, которые потерпевший купил за 27 тыс. руб. Геймер подчинился требованиям налетчиков», — рассказали в пресс-службе полиции.

Подозреваемые в преступлении были задержаны сотрудниками МВД при силовой поддержке Национальной гвардии. Ими оказались двое красноярцев 22 и 25 лет. Заведено уголовное дело по статье «Разбой», нарушителям грозит до 10 лет лишения свободы.

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