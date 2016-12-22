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В Красноярске в зооприюте обнаружили сожженные трупы животных

Главная Происшествия
Красноярск
15:20 22 Декабря 2016
красноярск, происшествие, животные
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске зоозащитники обнаружили приют, где животных морили голодом и сжигали. Информация об этом появилась в соцсети «ВКонтакте» в группе «Верность».

По словам активистов, организатор приюта не кормил животных и издевался над ними. При этом, мужчина получал деньги за передержку кошек и собак. Также зоозащитники привозили еду.

О происходящем стало известно, когда страшную находку обнаружил владелец дома, который сдал его арендатору. После того как мужчина съехал, оставил после себя жуткую антисанитарию, трупы животных в печи и одну живую, но истощенную дворнягу в подвале. Когда стало известно, куда переехал мужчина, волонтеры приехали в квартиру. На передержке у него содержались 20 бездомных животных. По словам активистов, они были очень голодными, некоторые хромые. При этом, сам мужчина свою вину отрицает.

Как отметили активисты, они уже подали заявление в полицию, планируют пожаловаться также и в прокуратуру. 

В Красноярске в зооприюте обнаружили сожженные трупы животных

Фото: группа «Верность»/vk.com

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