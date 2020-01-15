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Правительство России ушло в отставку

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Красноярск
21:19 15 Января 2020
правительство, отставка, россия
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Уход правительства в отставку всем составом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает правильным, особенно на фоне оглашенных Президентом РФ предложений об изменении Конституции, сообщает корреспондент sibnovosti.ru со ссылкой на ТАСС.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и, в целом, в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», - сказал премьер в ходе встречи Президента РФ Владимира Путина с кабинетом министров.

«В этом контексте очевидно, что мы, как Правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях», - добавил он.

Владимир Путин поблагодарил правительство за работу.

«Я, со своей стороны, тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты», - сказал глава государства на встрече с кабинетом министров, состоявшейся в Доме правительств.

Фото tass.ru 

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