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Высокое плато: в Красноярском крае стабильно большое суточное число заболевшим коронавирусом

Главная Здоровье
Красноярск
15:37 14 Июня 2020
статистика, вирус, болезнь, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярском крае выявили еще 166 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». 109 из них в Красноярске, 30 - в Северо-Енисейском районе, 16 - в Богучанском, 5 - в Ирбейском, по два человек а в Железногорске, Дивногорске и Кежемском районе. Таким образом общее число заболевших в регионе за все время - почти 6,5 тысячи.

Красноярский край уже долгое время держится в топе регионов с самыми высокими показателями по суточной заболеваемости коронавирусом. По последнему Указу губернатора Александра Усса, режим самоизоляции в регионе продлен до 12 июля.

 

фото Владимира Макушкина

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