Высокое плато: в Красноярском крае стабильно большое суточное число заболевшим коронавирусом

В Красноярском крае выявили еще 166 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». 109 из них в Красноярске, 30 - в Северо-Енисейском районе, 16 - в Богучанском, 5 - в Ирбейском, по два человек а в Железногорске, Дивногорске и Кежемском районе. Таким образом общее число заболевших в регионе за все время - почти 6,5 тысячи.

Красноярский край уже долгое время держится в топе регионов с самыми высокими показателями по суточной заболеваемости коронавирусом. По последнему Указу губернатора Александра Усса, режим самоизоляции в регионе продлен до 12 июля.

фото Владимира Макушкина