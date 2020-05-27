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Все серьезно. Хроника одного коронавируса

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Красноярск
14:26 27 Мая 2020
болезнь, выздоровление, больница, красноярск
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярск бьет рекорды по числу заболевших коронавирусом. Статистику региональную портят и вахтовики на севере края. Параллельно с этим уставшие от ограничений жители требуют от властей смягчения «режима». Sibnovosti.ru на условиях анонимности пообщались с больным коронавирусом красноярцем и узнали, почему можно заразиться даже соблюдая все меры предосторожности, как кормят в БСМП, и что больше всего тревожит пациентов больницы.

До того момента, когда ты заболел, что думал про коронавирус, как к нему относился?

Я сразу относился к этому серьезно. У меня друг есть, его жена раньше работала в красноярской БСМП анестезиологом-реаниматологом. Сейчас они живут в Германии, супруга работает по той же специальности. С момента наступления пандемии - с коронавирусными больными, с самыми тяжелыми. Я всегда был с друзьями на связи. Когда в Красноярске стали появляться первые тяжелые больные с коронавирусом, меня друг предупреждал, чтобы я не вздумал работать, ограничил круг общения. Он сказал - все очень серьезно. Все это время мы никуда не ходили, общение с другими людьми было сведено к минимуму. Я вывозил семью за город, и мы находились на природе. У нас контакты были минимальны.

Как получилось, что ты заболел?

У меня тесть работает на вахте. У них началась перевахтовка. Одна смена уезжает, а вторая заезжает. Но всех отработавших должны были оставить на карантин, правда, мест спальных даже не предоставили. В итоге часть рабочих просто уехали оттуда самостоятельно, не проходя карантин. У всех семьи, дела. Из тех, кто уезжал, у кого-то тестов на коронавирус еще не было, у кого-то были отрицательными первые тесты. В числе уехавших был и мой тесть. Семья была в Абакане. Я встретил тестя и мы поехали туда. Три дня были вместе - 9 мая отметили. 10 мая приехали в Красноярск, а 13 мая я почувствовал, что меня морозит, температура поднимается.  Шесть дней я пробыл дома, «скорую» не вызывал, думал, что просто простыл, само пройдет. Чувствовал сильную слабость, спал почти все время. Потом вызвал «скорую». Врач посмотрел, что у меня с легкими не все в порядке, направил на снимки, чтобы проверить на пневмонию.

Отправили в БСМП?

Да. Там уже сказали, что в легких есть изменения. Я уже очень плохо себя чувствовал, даже домой из больницы не поехал. Во-первых, там жена беременная с маленьким ребенком. Да и на такси бы даже не смог добраться - настолько слабо себя чувствовал. Тест взяли только на третий день моего пребывания в больнице. Со мной в палате врач лежал, у него вообще все тесты на коронавирус отрицательными были, но тем не менее у него все отделение заболело, температура 38 градусов, капельницы ему ставили.

Что можешь сказать о врачах?

Они действительно самоотверженно работают. Да, у нас - пациентов - много вопросов и почти нет ответов, но я вижу - люди трудятся сутками, жертвуют собой. Мы, конечно, слышим, о чем они говорят - например, говорили, что все БСМП надо под коронавирус закрывать, а не по отделениям. Переобучать персонал, который в этих отделениях работает под работу с коронавирусной инфекцией и закрываться полностью. Две медсестры сказали, что сами уже переболели. С другой стороны многое здесь не отлажено. Тесты у меня долго не брали. Я в четырех палатах полежал - и с больными, и со здоровыми.

Как проходит лечение? Насколько комфортные бытовые условия?

Очень маленькие палаты. Хорошо, что есть ванная комната - мы туда размяться ходим. Кормят не вкусно и, я бы даже сказал, не качественно. В палате нас было четверо, но сегодня одного пациента куда-то увели - тесты у него все отрицательные были. Хотя и меня так же возили. Потом обратно доставили. В первой палате, где я был, человек один умер, не приходя в сознание.

Как идет выздоровление?

Сделал сегодня снимок - пневмонии уже нет. Но тест все равно пока не делают, поскольку 10 дней с момента первого тестирования не прошло. Ничего не понятно. Первый тест взяли, потом на 10 и 12 день берут тесты. Если их анализы отрицательны, то выпишут. Но пока тесты не сделали, все вместе лежат – больные и здоровые. Поэтому паника у меня присутствует. Температура в последние три дня около 36,5 градусов. Чувствую себя хорошо. Ставят антибиотики, катетер под ключицу воткнули. К сожалению, нас никак тут не информируют, ничего не объясняют. Это тревожит еще больше, чем сам вирус. Лечащий врач молодец, старается всем уделить внимание и время, но так как пациентов очень много, просто физически у нее нет возможности со всеми поговорить и ответить на вопросы.

текст: Юлия Тоцкая

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