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В Красноярском крае продолжается эпидемия гриппа и ОРВИ

Главная Здоровье
Красноярск
12:29 27 Февраля 2020
грипп, заболевание, эпидемия, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Минздраве Красноярского края рассказали о заболеваемости гриппом и ОРВИ. За последнюю неделю февраля в регионе зафиксировано 8,6 тысячи заразившихся. Критический порог превышен на 12,7%, но ситуация находится под контролем.

Как рассказал заместитель министра здравоохранения Михаил Родиков, у жителей эпидемия проявляется почти одинаково. У людей наблюдается повышение температуры, есть кашель, заложенность носа, общая слабость и утомляемость. Но зафиксированы и более опасные вирусы – грипп типа А (H1N1) и типа В.

Здоровым красноярцам рекомендуют воздержаться от контакта с зараженными людьми.

«Наилучшим способом предотвращения заболеваемости гриппом является отсутствие контакта с вирусоносителями. Во всех лечебных учреждениях стационарного типа мы ограничили доступ родственников к пациентам, соблюдаем карантин. Жителям города Красноярска я бы порекомендовал избегать массовых мероприятий и посещения каких-то мероприятий, связанных с контактом с большим количеством людей, чтобы избежать прямого заражения. Вирус передается независимо от того, носите ли вы маску или нет, пользуетесь ли вы какими-то традиционными способами, например закапываете нос или применяете противовирусные препараты. Контагиозность вируса гриппа очень большая», - заявил Михаил Родиков.

Распространение вирусов простуды также зависит и от самих людей. Заболевшим сотрудникам не рекомендуют приходить на работу, кабинеты стоит чаще проветривать и обязательно проводить там влажную уборку.

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