Во время режима «черного неба» красноярцы жаловались всем, но не врачам. В Минздраве заявили, что роста обращений с жалобами на проблемы с органами дыхания не зафиксировано.

«В период неблагоприятных метеорологических условий министерство здравоохранения уделяет пристальное внимание количеству обращений граждан в лечебные учреждения. Мы всегда ведем учет и сравниваем показатели по обращаемости в поликлиники, в скорую медицинскую помощь. Особое внимание уделяем гражданам с заболеваниями органов дыхания. Статистика показывает, что в период НМУ, которые длятся не дольше четырех-пяти дней, роста обращений не происходит», - заявил заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков.

Он также добавил, что цифрам медицинской статистики можно верить, поскольку каждый возов скорой помощи фиксируется.