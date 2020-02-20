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Во время режима «черного неба» красноярцы жаловались всем, но не врачам

Главная Здоровье
Красноярск
13:27 20 Февраля 2020
медицина, экология, здравоохранение
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Во время режима «черного неба» красноярцы жаловались всем, но не врачам. В Минздраве заявили, что роста обращений с жалобами на проблемы с органами дыхания не зафиксировано.

«В период неблагоприятных метеорологических условий министерство здравоохранения уделяет пристальное внимание количеству обращений граждан в лечебные учреждения. Мы всегда ведем учет и сравниваем показатели по обращаемости в поликлиники, в скорую медицинскую помощь. Особое внимание уделяем гражданам с заболеваниями органов дыхания. Статистика показывает, что в период НМУ, которые длятся не дольше четырех-пяти дней, роста обращений не происходит», - заявил заместитель министра здравоохранения Красноярского края Михаил Родиков.

Он также добавил, что цифрам медицинской статистики можно верить, поскольку каждый возов скорой помощи фиксируется.

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