В школы и детсады Саянского района врачи приходят на два часа в день. Это выяснила прокуратура. Также оказалось, что медицинские кабинеты там не оснащены необходимым инвентарем и оборудованием, что препятствует лицензированию медицинской деятельности.

«В связи с этим прокуратура Саянского района руководителю МКУ «Управление образования администрации Саянского района» внесла представление», - рассказали в надзорном ведомстве.

Однако и после этого финансирование на приобретение медицинского оборудования и медицинских изделий в школы и детские сады из районного бюджета не поступило. В итоге прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями к управлению образования и образовательным учреждениям привести медицинские кабинеты в соответствие со Стандартом оснащения. Ответчики с исками согласились.