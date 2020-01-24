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В школы и детсады Саянского района врачи приходят на два часа в день

Главная Здоровье
Красноярск
11:33 24 Января 2020
школа, дети, врач, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В школы и детсады Саянского района врачи приходят на два часа в день. Это выяснила прокуратура. Также оказалось, что медицинские кабинеты там не оснащены необходимым инвентарем и оборудованием, что препятствует лицензированию медицинской деятельности.

«В связи с этим прокуратура Саянского района руководителю МКУ «Управление образования администрации Саянского района» внесла представление», - рассказали в надзорном ведомстве.

Однако и после этого финансирование на приобретение медицинского оборудования и медицинских изделий в школы и детские сады из районного бюджета не поступило. В итоге прокуратура обратилась в суд с исковыми требованиями к управлению образования и образовательным учреждениям привести медицинские кабинеты в соответствие со Стандартом оснащения. Ответчики с исками согласились.

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