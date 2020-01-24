Краевой Роспотребнадзор дал советы, как не заразиться коронавирусом. Они касаются граждан, которые намерены отправиться в Китай.

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Напомним, в Красноярске на данный момент лиц с подозрением на инфекционные заболевания не выявлено, в том числе прибывших из КНР. В Китае к настоящему времени от пневмонии, вызванной вирусом, умерло минимум 17 человек.